Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak...

Kalın: 'Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak...
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş - Haberler | Güncel

Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.

Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:02:01. #1.16#

title