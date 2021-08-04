Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak...

Kalın: "Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir.