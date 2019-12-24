24.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:58

Kalın: "Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır."

Kaynak: AA