Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey... Ayasofya'ya ilişkin süreç Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" - ANKARA.

Ayasofya'ya ilişkin süreç Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" - ANKARA Kaynak: AA