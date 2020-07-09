Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey...
Ayasofya'ya ilişkin süreç Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" - ANKARA.
09.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:52
Ayasofya'ya ilişkin süreç
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez" - ANKARA
Kaynak: AA