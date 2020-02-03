Kalın; "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir"

03.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA