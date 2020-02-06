Kalın: "AP'deki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek...
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Kalın: "AP'deki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

06.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:26
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kaynak: AA

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: Kalın: "AP'deki bu toplantıya teröristlerle birlikte katılanlar terörizme de açıkça destek...
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