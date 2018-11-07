Kalın, ABD'nin Üç Teröristin Başına Ödül Koymasına İlişkin: Çok Geç Kalmış Olumlu Bir Adım (1)

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin bir soru üzerine "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(İRAN'A YAPTIRIM) "İRAN BİZİM ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞIMIZ"

İran'a yaptırım konusunda Kalın, "6 aylık bir süre içerisinde müzakereler devam edecektir. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla görüşmeye devcam ediyor. İran bizim önemli bir ticaret ortağımız. Türk ekonomisinin, enerji sektörünün etkilenmemesi için gerekli bütün adımları tacağız" dedi.

(ABD'NİN ÜÇ TERÖRİSTİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI) "ÇOK GEÇ KALMIŞ OLUMLU BİR ADIMDIR"

ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Temel problem ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamamalarından kaynaklanıyor. YPG/PYD'nin PKK'dan ayrı tanımlamaya çalışmaları beyhude bir çabadır, bizi asla ikna edemezler. Bir taktik hareketi, manevra olarak bu ayrımı yapmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bizim için geçerliliği yok. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir" diye konuştu.