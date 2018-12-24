Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

Kaynak: AA