Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...
Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."
24 Aralık 2018 Pazartesi 19:10
Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."