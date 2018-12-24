Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...

Kalın: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Bu Mekanizmanın Şimdi Çalışmaya Başlamış Olması Elbette 14...

Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

Kalın:

Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

Kaynak: AA
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