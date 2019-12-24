Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude...
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Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

24.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:45
Kalın: (ABD Kongresi'ne)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir."

Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: (ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude...
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