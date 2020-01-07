Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,...
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Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

07.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:57

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,...
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