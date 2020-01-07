07.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:38

Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."

Kaynak: AA