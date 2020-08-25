Kaligrafi sanatçısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tablo hazırladı
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Kaligrafi sanatçısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tablo hazırladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan kaligrafi sanatçısı Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdığı tablo hazırladı.

Kaligrafi sanatçısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel tablo hazırladı
25.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:45

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan kaligrafi sanatçısı Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdığı tablo hazırladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan kaligrafi sanatçısı Emniyet Müdürü Ahmet Sula, hilalin üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını yazarak hazırladığı tabloya Türklerin Anadolu'ya girişini temsil eden Zafer Anıtı, Selçuklu ve Osmanlı motiflerini de çizdi.

Sula, yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü ile ilçeye geldiklerini belirtti.

Yaptığı eserlere yoğun ilgi olduğunu belirten Sula, "O kadar çok ilgi var ki kaligrafi çizimlerini yetiştiremiyorum. Bundan dolayı mutlu oluyorum. Çünkü bu ruhun canlı olması, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin olması sanatçı olarak bizleri sevindiriyor. Burada olduğum için hem gurur duyuyorum hem de çok bahtiyarım." dedi.

Yaklaşık bir haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir tasarım yaptığını anlatan Sula, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğum tasarım mana yüklü ve mesajlarla dolu. Bütün sanatımı tablo haline getirdiğim tasarıma uyguladım. İnşallah kendilerine takdim edeceğim. Teşrif ettiklerinde hediyemizi kabul buyururlarsa bahtiyar olacağım. Bunun da oldukça heyecanını taşıyorum. İnşallah bu ruh gittikçe büyür, birliğe ve beraberliğe vesile olur. Bizler de bu sayede görevimizi yapmış oluruz. Ayet ve sureleri de kaligrafi sanatıyla çalışmama yerleştirdim. Bu da Cumhurbaşkanımızın ve ülke olarak verilen mücadelemizin nazara gelmemesi ve Allah'tan başka da kimseye muhtaçlığımızın olmadığını ifade ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

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