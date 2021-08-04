KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor
Yangından görüntüler Yangın söndürme işlemlerinden görüntüler KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, Redding kentinde bulunan Shasta – Trinity Ulusal Ormanları'na kadar yayıldı.
Yangından görüntüler
Yangın söndürme işlemlerinden görüntüler KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, Redding kentinde bulunan Shasta – Trinity Ulusal Ormanları'na kadar yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters