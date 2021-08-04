KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor
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KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Yangından görüntüler Yangın söndürme işlemlerinden görüntüler KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, Redding kentinde bulunan Shasta – Trinity Ulusal Ormanları'na kadar yayıldı.

Yangından görüntüler

Yangın söndürme işlemlerinden görüntüler KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, Redding kentinde bulunan Shasta – Trinity Ulusal Ormanları'na kadar yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor
KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor
KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor
KALİFORNİYA - Orman yangınları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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