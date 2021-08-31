Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor
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Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Yanan ağaçlardan detaylar İtfaiye ekipleri detayları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Yanan ağaçlardan detaylar

İtfaiye ekipleri detayları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde yer alan South Lake Tahoe şehrine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi mücadele ediyor.

Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor
Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor
Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor
Kaliforniya eyaletinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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