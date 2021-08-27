Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
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Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Öğlen saatlerinden sonra rüzgarların etkisiyle yeniden canlanan Caldor yangını, South Lake Tahoe kentine doğru ilerliyor.

Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor
Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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