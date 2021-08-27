Kaliforniya eyaleti, orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.