Kaliforniya Eyalet Senatosunda Ermeni Lobisinin Tasarıları Görüşüldü

Kaliforniya Eyalet Senatosu, 1988 Sumgayıt Olaylarının 30'uncu yılı, Kaliforniya ve Ermenistan arasındaki ticari ilişkiler ve Ermeni lobisinin bastırdığı Kaliforniya'nın Türkiye ile ticari ilişkileri durdurması konularında oturum yaptı.

Bir milyonun üzerinde Ermeni'nin yaşadığı Kaliforniya'da Ermeni lobisinin büyük paralar harcayarak senatörleri kendi yanlarına çekme çalışmalarına rağmen oturuma sadece Ermeni lobisinin savunucusu Senatör Scott Hawk, Senatör Scott Wickt ve Senatör Anthony Portantino katıldı.

Ermeni lobisinin 1988 Sumgayıt Olayları, 1915'de yaşanan sözde soykırım ve Türkiye'nin politikalarına yönelik eleştiriler nedeniyle Kaliforniya'nın sözde soykırımı kabul etmediği için Türkiye ile ticari ilişkilerinin kesilmesi gerektiği ile ilgili bir yasa tasarısından söz edildi. Oturumda, Türkiye Los Angeles Başkonsolosluğu ile sözde soykırıma inanmayanların bu tasarıya şiddetle karşı çıktığı anlatıldı. Bu açıklamalardan sonra oturum kuralları gereği yorum ve sorulara geçildi.

Bu aşamada söz alan Azeri bir kişi, "Azerbaycan'da kendi gözlerimle 800 bin Azeri'nin Karabağ'dan sürüldüğünü gördüm. Sumgayıt'ta 26 Ermeni ve 6 Azeri bölgede yaşanan kargaşada hayatını kaybetti. Tüm sorumlular adalet karşısına getirildi. Sorumlulardan biri de bir Ermeni olan Grigoryan'dı. Ama 1992 yılında Hocalı'da öldürülen 613 Azeri ile ilgili hiç kimse adalet karşısına çıkarılmadı. Bu oturumda tarafsızca Hocalı katliamı hakkında konuşmak doğru olmaz mı" dedi ve Senatör Portantino'dan Amerikalı olarak bu konuya adil ve tarafsız yaklaşmasını talep etti.

Ardından söz alan Bakü doğumlu Adlia, Ermenistan'ın Azerilere saldırgan tutumunun 1 milyon Azeri'yi mülteci durumuna getirdiğini, insan haklarının çiğnendiğini belirterek bu oturumda bulunanların bu Azerilere ne diyeceğini merak ettiğini söyledi ve Azerilerin hala evlerine dönmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

Berkeley Üniversitesinde okuyan Yasemin isimli bir Azeri öğrenci ise oturumu yönetenlere "Neden iki taraflı bir konunun sadece bir tarafını dinliyorsunuz" diye sordu.

Kaliforniya'da yaşayan Azeri asıllı Amerikalı Samit Lütfü Aliyev ise, 1988 olayları sırasında Bakü'de bulunduğunu, Kaliforniya'da yaşayan Ermeniler'in konuyu tam olarak bilmediğini, olayların KGB tarafından organize edildiğini, 6 Ermeni'nin öldürülmesinden sorumlu olan Eduard Grigoryan'ın bir KGB ajanı olduğunu, iki ulusun da katil olmadığını söyledi.

Tüm soruların tamamlanmasından sonra cevap vereceğini söyleyen Senatör Portantino, soruların tamamlanmasından sonra hiçbir soruya cevap vermeden oturumu kapattı.

Sumgayıt Olayları, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Sumgayıt kentinde 1988 yılının Şubat ayında şehirde yaşayan Ermeniler ile Azeriler arasında yaşanmış, olaylarda 26 Ermeni ve 6 Azeri hayatını kaybetmişti. Olayların daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Ermeniler ile birlikte tasarladığı ve Ermeni Edward Grigoryan'ın olayları halkı galeyana getirerek kışkırttığı anlaşılmıştı. Bu durum SSCB'nin Güvenlik Komitesi Başkanı Vladimir Kryuchov tarafından da doğrulanmıştı. - CALİFORNİA