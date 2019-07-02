Kaliforniya'dan şeffaflık açılımı: Kamu çalışanlarının maaşları internet sitesinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde en küçük memurdan en üst düzey yöneticiye kadar kamu görevlilerinin maaş, mesai, tazminat, harcırah gibi aldıkları ücreti gösteren bir internet sitesi hizmete girdi.

ABD ve dünyada herkese açık olan internet sitesine ilgili kişinin ismi yazıldığı taktirde, söz konusu memurun devletten aldığı en küçük ek ödenek dahi hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle