Kaliforniya'daki orman yangınları durmuyor

30.10.2019 16:07

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan, büyük çapta tahliyeler ve elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları kontrol altına alınamadı.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları kontrol altına alınamadı. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınlar 200 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Los Angeles kentinde dün ünlü Getty Center müzesi yakınlarında patlak veren yangın da bölgedeki evlerde tahribata neden oldu, yollar ve okullar kapandı.



Gece büyüyen ve 240 hektarlık alan küle çeviren Getty yangınını durdurmak için binden fazla itfaiyeci iş başında. Yangın söndürme ekipleri, Salı akşamı başlayıp Perşembe'ye kadar sürecek olan sert rüzgarlar öncesi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



10 bin ev tehdit altında Ülkenin en zengin yerleşimlerinden biri olan Los Angeles'ta, çoğu yüz milyonlarca dolar değerindeki 10 bin ev tehdit altında. Binlerce kişinin tahliye edildiği Los Angeles'ta evinden kaçmak zorunda kalanlar arasında Lakers yıldızı LeBron James de vardı. James, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu LA yangınları şaka değil dostum. Acilen evimi boşaltmak zorunda kaldım ve ailemle birlikte kalabileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da şansımız yaver gitmedi" dedi.



Aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger de dün kaçmak zorunda kalanlar arasındaydı. Schwarzenegger saat 03: 30'da bölgeden güvenli şekilde ayrıldıklarını yazdı ve "Tahliye bölgesinde iseniz, etrafta dolanmayın. Çıkın" dedi.



Schwarzenegger'in başrol oynadığı "Terminator: Dark Fate" adlı filmin Pazartesi gecesi Los Angeles'ta yapılması planlanan galası yangın nedeniyle iptal edildi. Filmin dağıtım şirketi Paramount, gala sonrası parti için hazırlanan yiyecekleri, yangından etkilenenlere yardım eden Amerikan Kızıl Haçı'na bağışlayacaklarını duyurdu.



Paha biçilmez bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze Getty Center, binası yangına dayanıklı olduğu için hiçbir parçanın yangın tehdidi altında olmadığı açıklamasını yaptı.



On binlerce kişi kaçtı Geçen Çarşamba günü ise San Francisco'nun kuzeyindeki Sonoma bölgesinde çıkan ve "Kincade yangını" olarak anılan yangın, rüzgarla büyüyerek on binlerce insanın kaçmasına neden oldu. Şu ana kadarki en büyük yangın olan Kincade yangını 260 kilometrekarelik bölgeyi kapladı ve yangının sadece yüzde 15'i kontrol altına alındı. Söndürme ekipleri bu yangınla birlikte, rüzgar düşük nem ve yüksek sıcaklıklar yüzünden devam eden birçok yangınla mücadele etmeye çalışıyor. Üç binden fazla itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı Kincade yangınının 7 Kasım'dan önce durdurulması mümkün gözükmüyor.



Ayrıca alevlerin, 1940'lardan beri yangın yaşanmamış, bitki örtüsünün yoğun ve kuru olduğu ve tehlikeli yakıtlar barındıran batı bölgelerine sıçraması engellenmeye çalışılıyor.



Yangının riskinin azaltılması amacıyla, Kaliforniya'nın en büyük elektrik sağlayıcı kuruluşu Pacific Gas & Electric, eyaletin merkezinde ve kuzeyinde yüz binlerce kullanıcının elektriğini kesti.



Kincade yangınına, söz konusu şirketin elektrik taşıma hatlarından birinin sebep olmuş olma ihtimali mevcut.



Geçtiğimiz yıl aynı şirketin taşıma hattı, Kaliforniya tarihinin en yıkıcı yangını olarak bilinen ve 86 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Camp Fire"a neden olmuştu.



AP,DW/HS,JD



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