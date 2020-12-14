Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı

14.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:32
Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı

Son dakika haberlerine göre Kaliforniya'da çıkan orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı.

Kaliforniya'da çıkan orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside County bölgesindeki bir ormanda Pazar günü yangın çıktı. Çıkan yangında 2 bin dönümlük alan zarar görürken yaklaşık 130 itfaiyeci yangını kontrol almaya çalıştı. Sanderson Yangını olarak adlandırılan yangının ilerlemesi; üç helikopter, altı hava tankeri ve dört itfaiye ekibinin yardımından sonra engellenebildi.

YANGININ YÜZDE 10'U KONTROL ALTINDA

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı, yaptığı açıklamada yangının yalnızca yüzde 10'unun kontrol altına alındığını söyledi ve "İtfaiyeciler, engebeli arazinin derinliklerindeki konumu nedeniyle yangına erişmekte zorlandı" açıklamasını yaptı. Olay hakkında soruşturma başlatılırken yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı
Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı
Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor
Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış
Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış
İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi
İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Aleyna Tilki Sermiyan Midyat
Spor Neymar Samatta Tisserand Okan Buruk Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kaza Adana Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kaliforniya'daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 08:32:27. #1.14#
title