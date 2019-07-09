Kaliforniya'da Yaşanan Depremin Bıraktığı İz, Uzaydan Bile Görülebiliyor

Dünya üzerinde sık sık depremler yaşansa da belli ölçeğin üzerindeki sarsıntılar her zaman korkutucu olmuştur. Son olarak Kaliforniya'da yaşanan ve Richter ölçeğine göre 7.1 şiddetinde olan deprem, büyük korku yarattı. ABD'nin önemli bir kısmında hissedilen depremin etkileri, uydu görüntülerinde açıkça belli oldu.

Planet Labs'ın 4 Temmuz ve 6 Temmuz tarihli iki fotoğrafında, bir bölgede ortaya çıkan yarık, açık şekilde görülebiliyor. Ridgecrest'in kuzeydoğusunda yer alan bölge, depremin merkez üssünde bulunuyor.

Birleşik Devletler Jeolojik İnceleme (USGS), depremin yüzeyden 8 kilometre aşağıda gerçekleştiğini ve çarpışan plakalardan kaynaklandığını açıklamıştı. Pasifik ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasındaki çarpışma ile birlikte bir dizi deprem açığa çıkmıştı. İlk etkili deprem, 4 Temmuz'da 6.4 şiddetinde gerçekleşmişti.

7.1 şiddetindeki depremde ise 6.4'lük depremden 11 kat daha fazla enerji açığa çıktı. Bu enerji, Hiroshima'ya atılan atom bombasını da geride bırakacak kadar büyük oldu. Depremin merkez üssünde yarılmalar gerçeleşti.

Plakaların çarpışması sürecinde şu ana kadar 3000'in üzerinde deprem geldi. Bu olayların 350'si 3.0 veya üstü şiddete, 5'i de 5.0 ve üstü şiddete sahipti. Önümüzdeki hafta da 55 ila 120 arasında, şiddeti 3.0 ve üstünde olan deprem olması bekleniyor. İnsanlar, en fazla 3.0 şiddetindeki depremleri hissedebiliyor. Bu değerin altındaki depremler ise insanlar tarafından hissedilmiyor.