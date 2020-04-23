Kaliforniya'da normale dönüş için ilk adım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaliforniya'da normale dönüş için ilk adım - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kaliforniya, Güncel, Haber

Kaliforniya'da normale dönüş için ilk adım

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Nevsom, korona virüs tedbirlerinde yumuşamaya giderek ilk kararını açıkladı.

23.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:11
Kaliforniya'da normale dönüş için ilk adım

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Valisi Gavin Nevsom, korona virüs tedbirlerinde yumuşamaya giderek ilk kararını açıkladı. Newsom, Covid-19 salgını nedeniyle alınan "acil durum içermeyen ameliyatların ertelenmesi" ile ilgili kararı kaldırdığını duyurdu.

ABD'de yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan kişi sayısı 850 bine yaklaşırken California Valisi Gavin Newsom, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında tedbirlerin hafifletileceğini duyurdu. İlk yumuşama kararını açıklayan Vali Newsom, Covid-19 salgını nedeniyle alınan acil durum içermeyen ameliyatların ertelenmesi ile ilgili kararı kaldırdığını duyurdu. Binlerce sağlık çalışanının işe dönmesi anlamına gelen karar, dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip eyalette ekonominin normalleşmesine yönelik ilk adım olarak görülüyor.

Vali Newsom, 3 hafta önce hastaneleri salgına bağlı olası hastalık başvurularının artması konusunda uyarmıştı.

KARAR, HEMEN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Newsom'ın aldığı kararın hemen uygulanmaya başlayacağı duyurulurken kararın Kaliforniya'da hangi şehirlerde ve ne zaman devreye gireceği ise bölgesel yönetimlere bırakıldı. Kararın bir an önce uygulanmaya başlamasının özellikle kalp ve kanser hastaları için önem taşıdığı belirtildi.

Tam normalleşme için zaman yok

"Işıkları açabiliriz ve normale dönebiliriz diyebileceğim kesin bir gün olmasını dilerdim" diyen Newsom, böyle bir durumun bulunmadığını ve herkes bunu hak ediyor olsa da kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti.

"PLANLAR HIZLANDIRILMALI"

Kaliforniya'da halkın çoğunluğu "Evde kal" kuralına uyarken son günlerde başlayan ve kuralı protesto eden gösteriler, halkın yaşadığı sıkıntıları ortaya çıkardı. Buna karşın Vali Newsom, "Normale dönmek ve kuralları kaldırmak için tek kriterimiz halk sağlığı" dedi. Senatör Brian Dahle ise Newsom'ın planlarının hızlandırılması gerektiğini söyleyerek, "Los Angeles'ın zaman çizgisi bizim çizgimiz değil. Büyük şehirler dışında hastalığın az görüldüğü yerlerde kuralların etkisi hastalık sayısına göre yüksek" şeklinde konuştu.

COVİD-19 BİLANÇOSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Kaliforniya'da bir yandan ekonomiyi yeniden açma çabaları devam ederken diğer yandan da vaka sayıları artmaya devam ediyor. ABD genelinde korona virüs vaka sayısı 849 bin 92'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 681'e ulaştı. "Evde kal" kuralının ilk uygulanmaya başlandığı Kaliforniya'da ise vaka sayısı 37 bin 710'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 440'a çıktı. Yetkililer, kuralların erken kaldırılması halinde vaka sayısının hızla artabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan ABD'de ekonomiyi yeniden normale döndürme kapsamında Beyaz Saray'dan valilere yapılan "Kendi kararınızı kendiniz verin" açıklaması ve federal hükümetin korona virüsle ilgili tavsiyelerini Nisan ayı sonunda yumuşatacağını ifade etmesinden sonra, eyalet valilerinden tek tek korona virüs tedbirlerinde yumuşama sinyali geliyor. Geçtiğimiz 21 Nisan'da Georgia eyalet Valisi Brian Kemp, 24 Nisan'dan itibaren eyalet genelinde hayati önemi bulunmayan iş yerlerinin kapatılması kuralının gevşetileceğini duyurarak jimnastik salonları, berberler, güzellik salonları ve masaj merkezlerinin açılacağını bildirmişti. Ayrıca, 27 Nisan'dan itibaren ise tiyatro, sinema salonu ve restoran gibi iş yerlerinin de yeniden açılacağını ifade etmişti.

Georgia eyaletinin "Evde kal" kuralını gevşetmesinin ardından Güney Carolina, Batı Virginia ve Colorado eyaletlerinde de iş yerlerinin yeniden açılması için çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Michigan eyaletinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ise ülke geneline yayılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ekonominin daha fazla darbe almaması amacıyla Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde, Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verince protestolar, Demokratların yönettiği eyaletlere de sıçramıştı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fettah Can Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ergin Ataman Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Kaliforniya'da normale dönüş için ilk adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:36:08. #1.15#
title