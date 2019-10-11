Kaliforniya'da korkutan yangın

11.10.2019 14:21

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Riverside County'de çöp konteynırında başlayan yangın hızla yayılarak korkuya neden oldu.



Kaliforniya itfaiyesi, bir kamyonun döktüğü çöpün yakılmasının ardından oluşan kıvılcımla başlayan yangının ormana yayıldığını belirtti. Bölgede evlerin tahrip olduğu belirtilirken yüz binlerce eve elektrik verilemediği aktarıldı. Yetkililer, bölgede yüzlerce kişiye tahliye emri vererek sığınaklara saklanmaları emrini verdi. Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan San Fernando Vadisi'nde dün başlayarak yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA