Kaliforniya'da heyelanda çöken otoyol drone ile görüntülendi
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Kaliforniya'da heyelanda çöken otoyol drone ile görüntülendi

01.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:31
Kaliforniya'da heyelanda çöken otoyol drone ile görüntülendi

. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası Pasifik Sahil Yolu'nda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası Pasifik Sahil Yolu'nda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol geçişlere kapatıldı.

 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde haftasonundan bu yana etkili olan ağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. Pasifik Okyanusu kıyısında dik yamaçta bulunan Pasifik Sahil Yolu'ndaki otoyol aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Yolda meydana gelen çökme nedeniyle Kaliforniya Highway 1 otoyol ile bağlantının koptuğu ifade edildi.Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.

CİDDİ ORANDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kaliforniya Acil Kurtarma Departmanı'na bağlı yetkililer, Kalifornia Highway 1'in orta bölümünü onarmak için gereken çalışmanın başlandığını ifade ederek, " Ciddi oranda hasar meydana geldi. Eyalet sahili boyunca 1055 kilometreye kadar uzanan otoyol, her iki yönde de kapalı kalacak" ifadelerine yer verdi. Meydana gelen heyelan havadan drone ile görüntülendi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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