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Kaliforniya'da güneş paneli gösterisi

AA / Anibal Martel - Haberler | Güncel

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde düzenlenen etkinlikte, 100.000 Kaliforniyalı'dan toplanan yorumlar elden teslim edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde düzenlenen etkinlikte, 100.000 Kaliforniyalı'dan toplanan yorumlar elden teslim edildi. Kaliforniya Eyalet Kongre Binası önünde düzenlenen etkinlikte, Kaliforniya Valisi Newsom'a çatılarına güneş panelleri yerleştirdikleri için tüketicileri cezalandıran önerileri reddetmesi çağrısında bulunuldu. Su için Çevresel Adalet Koalisyonu Müdürü Esperanza Vielma, burada bir konuşma yaptı.

Kaliforniya'da güneş paneli gösterisi

Kaliforniya'da güneş paneli gösterisi

Kaliforniya'da güneş paneli gösterisi

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AA / Anibal Martel - Son Dakika Haberleri

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