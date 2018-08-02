Kaliforniya'da devam eden yangınlar söndürülemiyor

Eyalette yangın bölgeleri için ilan edilen OHAL devam ediyor

CALİFORNİA - Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlar kontrol altına alınamadı. Hızla büyüyen yangınlarda, aralarında 3 itfaiyeci, 1 sivil buldozer operatörü, aynı aileden bir büyük anne ve iki çocuğun da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken binden fazla ev ve iş yeri yandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlar bir haftadır kontrol altına alınamadı. Binlerce itfaiyeci ve onlarca hava aracının yanısıra söndürme çalışmalarında Kaliforniya Ulusal Muhafızları da yirmi dört saat çalışıyor. Kaliforniya'da gerçekleşen 7'inci en büyük yangın olan Carr yangını kuzey Kaliforniya'da yaklaşık 453 kilometre karelik alana yayıldı. Ancak %30'u kontrol altına alınabildi. Shasta Bölgesi Şerifi Tom Bosenko yangınla ilgili ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyleyerek "Özellikle aileleri olmayan kişiler ile ilgili endişe duyuyoruz" dedi.

Carr yangının güneyinde ünlü Yosemite Ulusal Parkı'nın yakınında haftalardır devam eden Ferguson yangını ise 234 kilometre karelik bir alanda devam ederken ve ulusal parkın 20 yıldır ilk kez kapanmasına sebep oldu.

Güney California'da devam eden Cranston yangını ile ilgili olarak Riverside Bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanı yöneticisi Bruce Branton "Binlerce kişi yangından etkilendi. Devam eden yangın ve sonrasında eyaletten ve bölgesel kurumlardan kaynak aktarılması ihtiyacındayız" diye konuştu.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı hali hazırda yangının etkilerini azaltmak ve durum kontrolü için bütçe ayırdığını açıkladı. Yangın 52 kilometre karelik alanda bir haftadan fazla süredir etkili olurken şu ana kadar %85 kontrol altına alınabildi. Yangının ancak önümüzdeki hafta tamamen kontrol edilebileceği ve söndürülebileceği yetkililer tarafından açıklandı.

Yangınların eyalet bütçesine zararının büyük olduğu belirtildi. Eyalet Temmuz ayında yangınlar ile mücadele için 114 milyon dolar harcadığını açıkladı.