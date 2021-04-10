Kaliforniya'da 8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu
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Kaliforniya'da 8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Kaliforniya'da 8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu

ABD'de San Francisco Körfez Bölgesi'nde 8 gün içinde 4 gri balinanın cesedi bulundu.

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ABD'de San Francisco Körfez Bölgesi'nde 8 gün içinde 4 gri balinanın cesedi bulundu. Balinalardan birinin gemi darbesi sonucu hayatını kaybettiği doğrulanırken, diğer 3 balinanın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi'nde 8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu. Dünyanın en büyük veterinerlik tesisi olduğu ifade edilen Marine Mammal Center'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tesisten bir grup bilim insanı, San Francisco Körfez Bölgesi'nde 4 gri balinanın ölümlerini araştırıyor. Açıklamada, balinalardan birinin gemi darbesi nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı belirtildi.

OKYANUS BEKÇİLERİ

Marine Mammal Center açıklamasında, "Gri balinalar, uyum yetenekleri ve yiyecek arama alışkanlıkları nedeniyle okyanus bekçileridir, bu da okyanusun sağlığı hakkında bize söyleyecek çok şeyleri olduğu anlamına gelir; bu nedenle türlerin insan etkileşiminin ek tehditleri ile acı çekmeye devam ettiğini görmek endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Tesisin, Patoloji Direktörü Dr. Padraig Duignan, "Bir haftadan uzun bir süre içinde dört ölü gri balinayla ilgilenmek gerçekten endişe verici çünkü bu türün karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre,  2015 ve 2016 yıllarında kaydedilen son nüfus değerlendirmesinden bu yana ABD Batı Kıyısı boyunca göç eden yaklaşık dört gri balinadan biri hayatını kaybetti.


Kaliforniya'da 8 gün içinde 4 gri balina cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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