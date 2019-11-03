Kaliforniya'da 5 kişinin öldürülmesi sonrası Airbnb 'parti evlerine' yasak getirdi
İnternet üzerinden şahıslara ait evlerle konaklama hizmeti sağlayan platform Airbnb, Kaliforniya'da meydana gelen silahlı saldırıdan dolayı şirket vasıtasıyla kiralanan evlerde parti yapılmasını yasakladı.
İnternet üzerinden şahıslara ait evlerle konaklama hizmeti sağlayan platform Airbnb, Kaliforniya'da meydana gelen silahlı saldırıdan dolayı şirket vasıtasıyla kiralanan evlerde parti yapılmasını yasakladı.
Kaliforniya'nın Orinda semtinde Cadılar Bayramı partisi için Airbnb üzerinden kiralanan bir evdeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle