Kaliforniya biberinden baklava Türk mutfağında

Meksika, Güney Amerika ve Asya mutfaklarının gözdesi Kaliforniya biberi, Türk mutfağında da yerini almaya başladı. Geçmiş yıllarda otel ve restoran mutfaklarında kullanılmak üzere ithal edilen Kaliforniya biberi, son yıllarda Antalya'nın Aksu ilçesinde üretiliyor. Ülke üretiminin yüzde 95'ini karşılayan Aksu ilçesinde üretilen Kaliforniya biberi, Türk mutfağında yer edinemediğinden dolayı tamamı ihraç ediliyor.

Kaliforniya biberinden 35 çeşit yemek yaptıklarını belirten Otel Mutfak Şefi Halil Gökmen, "Ülkemizin güzel ürünlerini Anadolu'dan çıkan ürünlerimizi misafirlerimize sunuyoruz. Henüz ülkemizde yeni olan Kaliforniya biberinden yemek çalışmaları yaptık. Bu biber Aksu bölgesinde yetişiyor. Eskiden biz bu ürünleri ithal ediyorduk. Şimdi kendi ülkemizde bu ürünleri üretmemiz büyük başarı" dedi.

Kaliforniya biberinden Türk lezzetleri

Kaliforniya biberden baklava da yaptıklarını kaydeden Şef Halil Gökmen, "En ilginci baklava oldu. Biberli baklava olur mu derseniz, biz yaptık ve çok güzel oldu. Kaliforniya biberden reçel, kaymaklı biber tatlısı, kurabiye, kek yaptık. Güney Amerika bölgesinde yetişen bir ürünü ülkemizde kendi damak tadımıza göre düzenlemeler yaptık. Küçük sarmalar, peynirli köfte tarzı çocuklarımızın seveceği biberli omlet yaptık" ifadesinde bulundu.

35 çeşit yemek

Tuzlu olarak 20 çeşit, tatlı olarak 15 çeşit ürün yaptıklarına değinen Şef Halil Gökmen, "Kaliforniya biberi mutfağımıza henüz girmedi. Ben bu ürünü mutfaklarda kullanmaları için hanımlarımıza tavsiyelerim; sarma yapabilirler, biberi kaynar suda az haşladıkları zaman kolaylıkla dolma sarabilirler. Kek ve cevizli kurabiye yapabilirler. Hanımlar günlerinde de çok çeşitli ve sağlıklı ürünler yapabilirler. Besin değeri yüksek bir ürün. Baklavası otellerimizde ve restoranlarımızda yapılabilir" şeklinde konuştu.

Soğuk lezzetler

Halil Gökmen, tavuk, balık ve et yemeklerinde soteleyerek Kaliforniya biberini kullandıklarını ifade ederek, "En iyi C vitamini biberde. Bu dönemde daha çok tüketilmeli. Kaliforniya biberinden mücver yaptık. Biber içine mercimek salatası, biber içinde biber olan şakşuka çeşidi yaptık. Biber börek, peynirli biber dolma, biberli humus. Bunlar da soğuk lezzetler" dedi.

'İlk defa baklavasını yaptık'

Kaliforniya biberinden üç çeşit baklava yaptıklarını söyleyen Şef Halil Gökmen, "Sade, kırmızı ve sarı renklerde yaptık. İlk defa biz yaptık. Baklava içinde ceviz ve biber kullandık, oldukça başarılı oldu. Biberler tatlı olunca reçelini de yaptık. Otel müşterilerimize de baklava ikram edeceğiz. Kaliforniya biberini Meksika mutfağı, Güney Amerika mutfağı ve Asya mutfaklarında kullanıyorduk. Şimdi bu ürün ülkemizde üretildiği için kendi yemeklerimizde deneyelim dedik ve baklavadan yola çıktık. Kaymakla birleştirdik. Gördüğünüz bu ürünler çıktı. Türk mutfağında ve yemeklerimizde de oldukça başarılı olduğunu gördük. Ayrıca cevizli kaymaklı biber sarması oldukça lezzetli ve sağlıklı bir tatlı. Evlerde kolaylıkla yapılabilir. Şekerli şurupta kestiğimiz biberleri çıkarıp içini kaymak ve cevizle doldurabilirler" diye konuştu.

Kaliforniya biber ülke üretiminin yüzde 95'i Aksu'da

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ise, "Aksu ilçemiz Antalya'mızın önemli örtü altı üretim merkezlerinden biri. Yaklaşık 200 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Bunun 50 bin dekar alanında örtü altı tarım yapılmaktadır. Kaliforniya biber üretimi de özellikle ilçemizde büyük bir yol kat etti. Ülkemizdeki üretimin yüzde 95'i ilçemizden karşılanmakta. İç piyasada tüketimi çok yaygın değil. Bu amaçla bugün bir program düzenledik. Ustamızdan yardım istedik Türk yemeklerinde nasıl kullanılacağına dair kendileri de yardımcı oldu" dedi. - ANTALYA