KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi - Haberler
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KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi

AA / Sefa Değirmenci - Haberler | Güncel

Jurupa Meşesi'nin drone görüntüleri Klon ağaçların oluşturduğu bir koloni olan Jurupa Meşesi'nin kendisini klonlayabildiği için uzun süre hayatta kalmayı başardığı düşünülüyor.

Jurupa Meşesi'nin drone görüntüleri Klon ağaçların oluşturduğu bir koloni olan Jurupa Meşesi'nin kendisini klonlayabildiği için uzun süre hayatta kalmayı başardığı düşünülüyor. Kaliforniya'nın en eski bitkisi ve dünyanın ikinci en eski klonal bitkisi olduğu düşünülmekte.

KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi

KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi

KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi

AA / Sefa Değirmenci - Son Dakika Haberleri

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