KALİFORNİYA - 13.000 yıllık Jurupa Meşesi

Jurupa Meşesi'nin drone görüntüleri Klon ağaçların oluşturduğu bir koloni olan Jurupa Meşesi'nin kendisini klonlayabildiği için uzun süre hayatta kalmayı başardığı düşünülüyor. Kaliforniya'nın en eski bitkisi ve dünyanın ikinci en eski klonal bitkisi olduğu düşünülmekte.

AA / Sefa Değirmenci - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet