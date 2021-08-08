Kalıcı Zayıflama Mümkün mü? Kalıcı Zayıflığın Püf Noktaları
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Kalıcı Zayıflama Mümkün mü? Kalıcı Zayıflığın Püf Noktaları

Kalıcı Zayıflama Mümkün mü? Kalıcı Zayıflığın Püf Noktaları
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, kalıcı zayıflamanın püf noktalarını açıkladı.

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, kalıcı zayıflamanın püf noktalarını açıkladı. Kalıcı zayıflamanın mümkün olduğunu, danışmanlıkta kalıcı ve irade gücü ile zorlamadan kilo verdiriyor olmasının ezberleri bozduğunu söyledi. Bunun denkleminin masa modelinde dört ayağı olduğunu bunların; gıda, spor, uyku ve en önemlisinin duygular olduğunu ifade etti. Stres başta olmak üzere hayatta olmasını istediklerimizle olanlar arasındaki gerilimin, beden ağrısının, gelecek kaygılarının kişide stres yaptığını vurguladı. Duyguların diğer üç etkenin dengesini bozduğunu bu yüzden dengenin eş zamanlı oturtulmasıyla kalıcı ve diyetsiz kilo verilebildiğini belirtti.

Bedenin ihtiyacına göre uyuyup, doğru gıdayı doğru miktarda alarak, bedenin ihtiyacı kadar hareket yaparak ve duygu durumunu kontrol ederek gerekli aksiyonun yapılabileceğini söyledi. Duygu kontrolü sayesinde tatlı yeme, az uyuma, spor erteleme gibi durumların olmayacağını, bunun sonucunda kalıcı zayıflık ve zindelik kazanılacağını ifade etti.

Kendi tecrübesinden örnek veren Benligiray, 18'li yaşlarda ağır hastalık geçirdiğini bunun sonucunda 25 kilo kadar kilo artışının olduğunu ve hamilelik sürecinde 30 kilo aldığını ancak dengeyi oturtarak şu an 17 yaşındaki kıyafetlerini giyebildiğini söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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