Kalıcı makyajda en önemli konu uzman
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Kalıcı makyajda en önemli konu uzman

Kalıcı makyaj teknikleri, uygulama yapılan kişilere ve cilt tiplerine göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Kalıcı makyajda en önemli konu uzman
13.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:34

Kalıcı makyaj teknikleri, uygulama yapılan kişilere ve cilt tiplerine göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar yetkili kişilerden alınmayan kalıcı makyaj eğitimlerinin geri döndürülemez sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzman Gülin Çifçi, kalıcı makyaj eğitimlerinin mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veren kurumlardan alınması gerektiğini vurguladı. Merdiven altı ve yetkisiz kişilerden alınan bilgiler sonucunda yapılacak uygulamaların kalıcı sağlık sorunlarına maruz bırakabileceğinin altını çizen Gülin Çifçi; "Kalıcı makyaj, kesinlikle ciddi ve yoğun bir eğitim döneminin ardından yapılması gereken bir uygulamadır. Yetkisiz ve bilgisiz kişilerden alınan eğitimler sonucunda çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Başta görüntü bozukluğu olmak üzere, kişilerde psikolojik ve sağlık sorunlarına da yol açabildiği daha önce gözlemlenmiştir" dedi.

Özellikle kadınların başvurduğu kalıcı makyaj tekniğinde merdiven altı işletmelerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Essplus Akademi Kurucu Ortağı Çifçi, bu işletmelerde uygulama yaptırmayı tercih edecek kişilerin başına gelebilecek en kötü şeyin ise daha sonra duyacakları pişmanlık olduğunu belirtti. Gülin Çifçi; "Kalıcı makyaj, işlemin uygulandığı yerdeki hatları ortaya çıkarır. Bu açıdan bakıldığı zaman uygulamanın dizaynı da büyük bir önem taşımaktadır. Uzman kişi hangi tekniği kullanırsa kullansın, düzgün bir dizayn ortaya koyak zorundadır. Bu yüzden de uygulamayı yapacağı kişi ile ortak hareket etmek zorundadır. Kalıcı makyaj işleminde kullanılan boyalar da önemlidir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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