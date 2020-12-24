Kalıcı doğal kaş erkekler tarafından da tercih ediliyor
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Kalıcı doğal kaş erkekler tarafından da tercih ediliyor

24.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:11
Kalıcı doğal kaş erkekler tarafından da tercih ediliyor

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kalıcı doğal kaş tasarımının kadınlarla birlikte artık erkekler tarafından da tercih edildiğini söyledi.

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kalıcı doğal kaş tasarımının kadınlarla birlikte artık erkekler tarafından da tercih edildiğini söyledi.

Kalıcı doğal kaş tasarımının geçmişte yalnızca kadınlar tarafından tercih edildiğini belirten Dalmış, günümüzde ise uygulamanın hem kadınların hem de erkeklerin favorisi haline geldiğini kaydetti. Uzman estetisyen Dalmış, "Microblading kıl tekniği, bilhassa son dönemlerde adından çok fazla ettiriyor. Microbladingin Japon kalıcı kaş çizme tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca tek kullanımlık iğnelerle derinin altına antialerjik organik boyaların uygulanması olarak ifade edebiliriz. Bu yöntem ile insanlar kendi kaş kıllarından ayırt edemeyecekleri bir kaş tasarımına sahip olur. Ancak, bu teknikte kıl eklenmesi mümkün değildir. Deriye kıl efekti verilerek kıl görünümü elde edilmektedir. Microblading kıl tekniği uygulaması hakkında önyargılarınız varsa bunun gereksiz olduğunu söyleyebiliriz. Saçınızın boyasız doğal halinin rengi ne ise kaş kılınızın rengi de öyle olacaktır. Buna ek olarak, cilt yapınıza göre farklılık göstermekle beraber ortalama 1 buçuk yıl için doğal kaş tasarımınızı elde etmiş olursunuz. Yalnızca tek bir seans ile hayal ettiğiniz gibi güzel bir kaşa sahip olabilirsiniz. İstediğiniz takdirde bir ay sonra rötuş seansına katılabilirsiniz. Anestezi krem ile son derece acısız bir şekilde işlem yapılıyor. Bu yöntem ile cildinize ufak çizikler atıldığı için bir süre sonra çok ufak bir kabuklanma olabilir. Ancak, düzenli olarak nemlendirici ve yağlı bir krem sürdüğünüz takdirde bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu noktada, kabukları asla soymamalı ve kaşımamalısınız. Bu teknik sayesinde kaşlarınız doğal haline dönecektir. Kalıcı makyaj uygulamaları ile karıştırmamanız gerekir. Cildin derinliğine ulaşmamasından dolayı çok daha verim alabileceğiniz bir işlem olacaktır. Sonuç olarak, kaşlarınızın doğal görünümlerinden uzaklaştığını düşünüyorsanız veya şeklini kaybettiğine inanıyorsanız microblading yöntemini ısrarla denemelisiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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