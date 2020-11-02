Kalıcı ateşkesi ele alan 5+5 askeri heyet görüşmeleri Libya'da başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalıcı ateşkesi ele alan 5+5 askeri heyet görüşmeleri Libya'da başladı

02.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:48
Kalıcı ateşkesi ele alan 5+5 askeri heyet görüşmeleri Libya'da başladı

Libya krizindeki tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde ülke içinde bir araya geldiği 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarının beşinci turu Gadamis kentinde başladı.

Libya krizindeki tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde ülke içinde bir araya geldiği 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarının beşinci turu Gadamis kentinde başladı.

UNSMIL'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın katılımıyla ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde başladı.

Komitenin üç gün boyunca, Cenevde'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanmaya geçmesi kapsamında, alt komitelerin kurulmasını, ateşkesi izleme ve denetleme mekanizmalarını tartışacağı belirtildi.

Askeri komite toplantılarına, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden 5'er askeri temsilci katılıyor.

Açıklamada, Gadamis'teki toplantının, Libya içinde düzenlenen ilk 5+5 askeri komite toplantısı olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen askeri komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

İlgili Haberler

Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı
Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı
Aksaray'da 106 kilo eroinin ele geçirildiği operasyona 5 tutuklama
Aksaray'da 106 kilo eroinin ele geçirildiği operasyona 5 tutuklama
Kastamonu'da 5 günde söndürülen orman yangınları tekrar başladı
Kastamonu'da 5 günde söndürülen orman yangınları tekrar başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Çağla Şıkel Mustafa Sandal
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalıcı ateşkesi ele alan 5+5 askeri heyet görüşmeleri Libya'da başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 20:49:26. #1.15#
title