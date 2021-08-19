Kalfalık/Ustalık Sınavları Uzaktan Öğrenme Materyalleri Hazırlama Çalıştayı Başladı.

Bakanlığımız ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylara yönelik olarak Uzaktan Öğrenme Materyalleri hazırlaması amacıyla çalıştay başlatıldı.

Bakanlığımız ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylara yönelik olarak Uzaktan Öğrenme Materyalleri hazırlaması amacıyla çalıştay başlatıldı. 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Eskişehir'de başlayan çalıştay üç gün sürecek ve bu süre içerisinde 17 alan ve 80 dalda Kalfalık/Ustalık sınavlarına yönelik ders çizelgeleri, ders içerikleri, örnek sınavlar ve sınav kriterlerinden oluşan materyaller hazırlanacak. Hazırlanan bu materyaller uzaktan öğrenme materyallerine dönüştürülerek Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde adayların erişimine sunulacak. Böylelikle Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına girecek olan adaylar, ders içerikleri ve sınavların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili olarak önceden bilgi sahibi olacaklar.

Kaynak: Habermetre