Kalfalık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler sertifikalarını aldı
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Kalfalık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler sertifikalarını aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe giren eğitim faaliyetleri İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında 2018-2019 Öğretim yılında başlayan personel öğrenciler kalfalık belgelerini aldı.

Kalfalık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler sertifikalarını aldı
17.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:47

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe giren eğitim faaliyetleri İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında 2018-2019 Öğretim yılında başlayan personel öğrenciler kalfalık belgelerini aldı.

Bundan sonraki aşamada kalfalık belgesini alan öğrenciler sözleşmeleri yapılarak ustalık eğitimine başlayacak. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sonunda Ustalık Belgesi'ni almaya hak kazanacak öğrenciler GASİMEP Projesi'nin ilk mezunları olacaklar.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenen törende konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Çünkü hayata geçirdiğimiz GASİMEP modelinin ilk meyvelerini alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

GASİMEP Projesi ile gençlerin liseyi bitirdiklerinde kolunda altın bilezikle mezun olacaklarını vurgulayan Adnan Ünverdi, "Meslek öğrenen ve eğitimine devam eden gençlerle bu yolu birlikte yürümekten çok mutluyum. Eğer öğrenciliğinizde teorinin üzerine pratiği de eklediğinizde iş yaşamında çok daha çabuk kabul görüyorsunuz. Ama sadece teoride kaldıysanız, okuduğunuz okul size pratik yapma imkanı vermediyse maalesef işe girerken de çok büyük sıkıntılar ile karşılaşıyorsunuz. Bu model ile 'gençlerimiz liseden mezun olduğunda işsiz kalmayacak' dedik ve Allah'ın da izniyle bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda bile gençlerimiz eşleştirilmiş oldukları firmalarda meslek öğrenip, bilfiil çalışıyorlar. Bugün de kalfalık belgenizi aldınız ve aynı iş yerinde ya da başka bir işletmede kalfa olacak, devamında ise usta ve ustabaşılığa kadar gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

Meslek öğrenmenin önemine de işaret eden Ünverdi, "İnşallah bundan sonraki yaşamınızda bugün almış olduğunuz eğitimlerle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat süreceğinize yürekten inanıyorum. Biz sizin gibi donanımlı gençlerin sayısını artırmak zorundayız. Gaziantep sanayisi Türkiye için çok önemli ve bizim sizler gibi kalifiye personele çok fazla ihtiyacımız var. GSO-MEM'i kurmamızdaki amaç da zaten hem insanımıza hem sanayimize katkıda bulunacak bir modeli hayata geçirmekti. Eminim ki sizler gibi alanına hakim, nitelik kazanmış gençlerimizle sanayimizdeki teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek ve yüksek katma değeri de birlikte yakalayacağız. Sizlerin sayesinde dijital çağda önemli bir büyüme ivmesi yakalayacağız. Büyük Atatürk bu ülkeyi siz gençlere emanet etti ve bizim de güvencemiz siz gençlersiniz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Sizleri tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Kürşat Göncü tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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