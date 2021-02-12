Kaleseramik'in tüm yetkili servisleri SERBİS'e kaydedildi
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Kaleseramik'in tüm yetkili servisleri SERBİS'e kaydedildi

12.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:29
Kaleseramik'in tüm yetkili servisleri SERBİS'e kaydedildi

Kaleseramik, son dönemlerde artış gösteren servis dolandırıcılığın önüne geçmek için yetkili servis çözüm ortaklarını, Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte servis hizmetlerine karşı korumak amacıyla oluşturduğu Servis Bilgi Sistemi'ne (SERBİS) kaydettirdi.

Kaleseramik, son dönemlerde artış gösteren servis dolandırıcılığın önüne geçmek için yetkili servis çözüm ortaklarını, Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte servis hizmetlerine karşı korumak amacıyla oluşturduğu Servis Bilgi Sistemi'ne (SERBİS) kaydettirdi.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, sektöre getirdiği yeniliklerle satış öncesi ve sonrası hizmetlerde tüketicilerine akıllı çözümler sunan şirketin tüm yetkili servisleri SERBİS'e kaydedildi.

Bu sayede tüketiciler, ürün arıza ve montaj hizmetleri, mimari mimari hizmet ve anahtar teslim tadilat hizmetleri, hijyen uygulama, temizlik, bakım ve diğer tüm hizmetleri sunan Kaleseramik'in tüm yetkili servis bilgilerine servis.gov.tr adresinden güvenilir bir şekilde erişebilecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, seramikten vitrifiyeye, armatürden banyo mobilyası ve aksesuarına, akrilikten kabin ve tamamlayıcı ürünlere kadar tüm ürün gruplarını Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres, markalarıyla sunan Kaleseramik, her yıl düzenli olarak yetkili servislerini ürün, montaj, teknik yetkinlik ve iletişim becerilerini artırmak için eğitimlere tabi tutuyor.

Sadece yetkili değil etkili bir servis hizmeti sunmayı hedefleyen Kaleseramik, "Premium Yetkili Servisler"i ile ücretsiz keşif, bütünsel tadilat, iç mimar danışmanlığı, proje tasarımı-teklifi, seramik uygulaması, montaj, arıza, bakım, yüzey temizlik, hijyen uygulamaları ve bakım paketi gibi birçok uygulamasıyla müşterilerinin ihtiyaçları için pratik çözümler üretiyor.

Anahtar teslim çözümleriyle tüm banyo ihtiyaçlarını tek noktada buluşturan Kaleseramik, "Premium Yetkili Servisleri"nin bütün hizmetleri, Kale güvencesi ile yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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