Kaleşehir Gençlik Spor Kulübü'nün Başarısı

Sinop Kaleşehir Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Bayanlar Hentbol 2. Ligi'ne yükseldi.



Kulüp Başkanı Füsun Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-6 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılan Kadınlar Deplasmanlı 2. Hentbol Ligi'ne Yükselme Final Müsabakalarında Şırnak ve Mardin takımlarını yenerek Türkiye Bayanlar Hentbol 2. Ligi'ne yükseldiklerini söyledi.



Vural, 2016 yılında kurulan kulüplerinin kısa sürede il içi ve il dışı faaliyetlerde büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Bu süreçte takımımızı destekleyen herkesi ve bu büyük başarılara imza atan sporcularımı kutluyorum. Kulüp olarak Türkiye Bayanlar Deplasmanlı Hentbol 2. Ligi'nde Sinop ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kısa sürede yaşadığımız büyük başarıların tesadüfi olmadığını oynanacak maçlarda da göstereceğiz. Tüm Sinoplu sporseverleri takımımıza destek vermeye davet ediyoruz." dedi.