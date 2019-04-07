Kalem Yerine Silah Taşıyorlar

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşı küçük çocukların üzerinde kurusıkı tabancanın namlusu değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştürülmüş tabanca ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fatih Mahallesi Belediye Çamlık mevkisinde yaşları 13 ile 15 olan 3 çocuk üzerinde yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca, bir adet de kuru sıkı tabancadan çevrilme gerçek tabanca ele geçirdi. 3 çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA