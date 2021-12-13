Kaleköy Göleti'nde su tutulmaya başlandı

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı tamamlanan Kaleköy Göleti su tutmaya başladı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük, mümbit toprakları su ile buluşturmak, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmek ve derelerdeki taşkın riskini azaltmak amacıyla Sivas'taki projelerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yıldızeli Kaleköy Göleti'nde gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmaya başlandığını belirtti.

Kaleköy Göleti'nde depolanacak su ile bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Yıldız, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 23,50 metre ve 0,236 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Kaleköy Göleti'nin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, tamamlanan projenin bölgede istihdama katkı sağlayacağını ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 1 milyon 405 174 lira gelir artışı sağlanması hedeflendiğini belirterek, "Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonarme imalatları ile gövde dolgu imalatları tamamlanarak barajda su tutulmaya başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

AA / Serhat Zafer - Ekonomi Haberleri

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