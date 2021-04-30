Kalekim, halka arz ediliyor
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Kalekim, halka arz ediliyor

Kalekim, halka arz ediliyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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