Kalekim, Fransa'da 'Kalekim France' şirketini kuracağını duyurdu
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Kalekim, Fransa'da 'Kalekim France' şirketini kuracağını duyurdu

Kalekim, Fransa'da 'Kalekim France' şirketini kuracağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş, Fransa'da 'Kalekim France' unvanlı şirket kuracağını açıkladı.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş, Fransa'da 'Kalekim France' unvanlı şirket kuracağını açıkladı.

Kalekim'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin, 27.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz 10.000 (Onbin) Avro sermayeli Fransa'da, 'Kalekim France' unvanlı şirket kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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