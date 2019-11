Kalekim'e "2019 Türkiye Mükemmellik Ödülü"

29.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42

Kalekim, 28. Kalite Kongresi'nde, 2019 Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl "Çözüm Özünde" temasıyla düzenlenen 28. Kalite Kongresi'nde, yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kalekim, 2019 Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

Müşterilere değer katma ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma kavramlarını temel alan yaklaşımıyla Kalekim Usta Kulübü, ödülün alınmasında öne çıkan uygulama oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, şirket olarak, en mükemmeli üretme ve sunma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Yarım asra yaklaşan tecrübe ve bilgi birikimimizle sektörümüzde rol model konumdayız. Tüm faaliyetlerimizde daima en iyi olmak için kalite yönetimimizi sürekli geliştirerek, sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu ödül de bizim için yıllardır süregelen 'Daima Daha İyi' mottomuzun bir sonucu ve Kalekim ailesi olarak ne kadar doğru işler yaptığımızı da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Çağın getirdiği değişimi yakından izliyoruz"

Müşteri odaklı ve sürekli kendini geliştiren bir bakış açısıyla çağın getirdiği değişimi her zaman yakından izlediklerini aktaran Karaoğlu, şunları kaydetti:

"2009'dan bu yana değişimi etkin bir şekilde gözlemlemek, yapılacakları belirlemek, uygulamaya almak ve mevcut projeleri daha etkin yönetmek için yeni bir yol haritası belirledik. Bu çerçevede çalışmalarımızı, tüm çalışanlarımızın da aktif katılımıyla bütünsel bir çerçevede yürütmeye başladık.

Tüm bu çalışmaların ana çerçevesini ve omurgasını oluşturmada ise EFQM Mükemmellik Modeli'ni yönetim modeli olarak benimsedik. Çalışmalarımızın uzman bir bakış açısıyla değerlendirilmesi için de 2010 yılında KalDer dış değerlendirme sürecinden geçtik."

"Mükemmelliğe gönül verdik"

Timur Karaoğlu, öz değerlendirme projeleriyle çalışmalarının etkinliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, EFQM Mükemmellik Modeli ile birlikte, bütünsel bir bakış açısı elde ettiklerini ifade etti.

Faaliyet, yaklaşım ve iyileştirmeleri tek bir çerçeve içinde yönetmeye başladıklarını aktaran Karaoğlu, "46 yıllık bilgi ve tecrübe birikimimizle sektörümüzde rol model konumdayız. Bu anlamda faaliyetlerimizin her adımında mükemmelliğe gönül verdik. Şimdi ise tüm bu çalışmalarımızın Mükemmelik Ödülü'ne layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. Bu ödül, yıllar boyunca yürüttüğümüz yönetim anlayışı ve her faaliyetimizde özenle uyguladığımız 'Daima En İyi' ilkemizin taçlandırılmasıdır. Her bir çalışanımızın bu süreçte çok büyük katkısı var. Bu mükemmellik yolculuğunda tüm ekip arkadaşlarıma ve bize her zaman güvenen iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay ile üst yönetimden isimlerin de yer aldığı ödül törenine, Kalekim yaklaşık yüz kişilik bir ekiple katıldı.

Kalekim'in eski Genel Müdürü Altuğ Akbaş ise mensubu olmaktan, ekip arkadaşı olmaktan her zaman gurur duyduğu bir ailede olduğunu belirterek Kalekim'in bu ödülü almak için işini iyi yapmadığını, işini iyi yaptığı için bu ödülü aldığını vurguladı.

Kaynak: AA