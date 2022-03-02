Kalekim'den 2021'de 213,2 milyon lira net kar

Kalekim, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 158,5 artışla 213,2 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Kalekim, ulusal ve uluslararası pazarlarda yaşanan enerji, tedarik ve üretim kaynaklı maliyet artışlarına rağmen başarılı bir satış grafiği sergileyerek yılı hedeflerinin üstünde bir başarıyla kapattı.

2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karını, 2021 yılında yüzde 158,5 artıran Kalekim, toplamda 213,2 milyon TL'lik net kara ulaştı. Bu zorlu süreçte yurt içi satışlarının yanı sıra yurt dışı satışlarını da artırmayı başaran Kalekim, böylece 2020'nin ardından geçen yıl da istikrarlı büyümesini sürdürdü.

"2021 yılını hedeflerimizin üstünde bir başarıyla kapattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kalekim'in yatırım, büyüme ve finansal açıdan başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"2021, salgının etkilerinin devam ettiği, küresel pazarlarda enerjiden üretime, tedarikten maliyet artışlarına kadar pek çok alanda sıkıntıların yaşandığı zorlu bir yıl oldu. Özellikle üretim temelinde faaliyet gösteren tüm şirketler, bu sıkıntıların etkilerini doğrudan veya dolaylı şekilde yaşamak zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi çalışanlarımız, paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve yatırımcılarımız en büyük gücümüzü oluşturdu. Onlardan aldığımız güç ile zorluklara ve risklere rağmen yatırımlarımızı gerçekleştirmeye, hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam ettik. Bunun neticesi olarak da 2021 yılında hedeflerimizin de üstünde bir başarıya ulaştık. Finansal açıdan elde ettiğimiz bu başarı bizi, aynı zamanda daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratma idealimize de bir adım daha yaklaştırdı. Kalekim olarak, 2022 yılında da yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla olduğu kadar, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla bu yolda yeni adımlar atmaya, başarımıza yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz."

"Yıl sonu rakamları ile finansal başarımızı taçlandırdık"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise şirket olarak, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere karşı ilk günden itibaren hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını aktararak, "Sürecin ortaya çıkartabileceği olağanüstü gelişmeleri önceden öngörerek, bu doğrultuda ham madde tedarikinden üretim sürecine kadar olası tüm senaryolara karşı hızlı ve alternatif çözümler geliştirdik. Yeri ve zamanı geldikçe de bunları devreye alarak süreci sorunsuz yürütmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

2021 yılında her çeyrek finansal başarıyı bir adım daha ileri taşıdıklarını belirten Karaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonu itibarıyla ulaştığımız rakamlarla da bunu adeta taçlandırdık. 2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karımızı, 2021 yılında yüzde 158,5 oranında artırarak toplamda 213,2 milyon TL'ye yükselttik. Bununla birlikte yurt içi satışlarımızı yüzde 43,8, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 78 oranında artırarak hem yerelde hem de globalde önemli bir başarıya imza attık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkeler ise Irak ve Fransa oldu. Yakaladığımız bu başarıyı, 2022 yılında da yine aynı şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Yurt içinde ve dışında yatırım ve yeni iş birlikleri noktasında önemli adımlar attıklarını bildiren Karaoğlu, "Bunlardan özellikle Kuzey Afrika pazarının yanı sıra Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle önemli gördüğümüz Cezayir'deki Sarl Ha Building ile olan ortaklığımızın devlet kredi desteği onaylanmış durumda. Ayrıca, yurt dışı yatırımlarımıza destek amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Visuelle ile dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getirdik"

Timur Karaoğlu, 2021 yılında attıkları bir diğer önemli adımın sektöre kazandırdıkları "Visuelle" markası olduğunu hatırlatarak, değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip eylül ayında tanıtımını yaptıkları Visuelle ile dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getirdiklerini bildirdi.

2022 yılına yatırımla başladıklarını aktaran Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, sektörün önemli şirketlerinden Lyksor Kimya AŞ'nin toplam paylarının, hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış tarihinde sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olmak kaydıyla yüzde 75'inin 125 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verdi. Şirketin ürün gamında, beton ve çimento kimyasallarından bunların üretiminde kullanılan ham maddelere, mimari beton ürünlerinden beton kür ve koruyucu malzemelerine, beton su geçirimsizlik katkılarından mineral öğütme kolaylaştırıcılarına, betonda kullanılan makrosentetik mikrodan çelik liflere kadar birçok ürün bulunuyor. Bu yatırımla ürün gamımızı, üretim ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine bize güç katacak yeni yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz."