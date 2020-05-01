Kaleiçi sokakları çiçeklerle süsledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi sokaklarını binlerce çiçekle süsledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi sokaklarını binlerce çiçekle süsledi. Rengarenk çiçekler, salgın nedeniyle sakin günler geçiren tarihi Kaleiçi'nin güzelliğine güzellik kattı.

Korona virüsü önleme ve etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, kentin estetiğine yönelik projelerine de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmayla tarihi Kaleiçi sokakları çiçek bahçesine döndü. Sokakları süsleyen rengarenk binlerce çiçek, kentin göz bebeği Kaleiçi'nin güzelliğine güzellik kattı. Salgın nedeniyle sakin günler geçiren tarihi sokaklarda renk cümbüşü yaşanıyor. Kaleiçi korona virüs sonrası ziyaretçilerini en güzel şekilde karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda Hıdırlık, Hesapçı Sokak ve Keçili Parkta bitki bakımları ve yeni dikimler gerçekleştirdi. Ekipler, Kaleiçi sokaklarını mevsimlik menekşe, aslanağzı, petunya çiçekleri ile saksıları da çalı ve ağaç grubu rengarenk bitkilerle süsledi. Begonvil, hanımeli, kokulu yasemin, kurdela, mercan çalısı, irisina, alternathera, taflan türü kalıcı bitkiler de muhteşem bir görsel sunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA