Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı

Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamındaki Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkulu başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamındaki Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkulu başladı.

Normalleşme süreci ile kültür, sanat, spor ve kurs gibi faaliyetlerini vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki faaliyetlerine hız verdi. Mehteran gösterisi ile başlayan Kaleiçi Sanat Etkinlikleri, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları olmak üzere Temmuz ve Ağustos ayı boyunca sürecek. Mehteran gösterisi ile başlayacak etkinlikler içerisinde konserler-müzik dinletileri ve tiyatro gösterimi de yapılıyor. Kayseri'deki kültür-sanat faaliyetlerini pandemi kurallarını da dikkate alarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi Sanat Etkinliklerine ilgi gösteren vatandaşlar, etkinler sırasında bol bol fotoğraf çektirip, o anı sevenleri ile paylaştı.

Pandemide yaşanan sıkıntıları gidermeye karşı bir fırsat niteliğinde olan ve ilginin yoğun olduğu etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi, pandemi stresini üzerlerinden attı. - KAYSERİ

Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı
Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı
Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı
Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Cedi Osman Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:11:24. #1.15#

title