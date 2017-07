Kaleiçi Old Town Heyeti Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da bulunan konuk ülke ve şehirlerin heyetleri Muratpaşa Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da bulunan davetli ülke ve şehirlerin heyetlerini kabul etti. Ziyarette, Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, İtalya İzmir Konsolosu Luigi Ianuzzi, Saray Bosna Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, İtalya'dan Arpino Belediye Başkanı Renato Rea, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün yanı sıra Filistin Bethlehem'den festivale katılan belediye meclis üyeleri, Makedonya'nın Üsküp ve Doyran şehirleri meclis üyeleri ile Kosova, Bosna Hersek ve KKTC'den gelen konuklar yer aldı.



Birlik oluşturmak için ilerliyoruz



Konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Uysal, Kaleiçi'nin sadece Antalya için değil Türkiye ve dünya için çok önemli bir yerleşim yeri olduğu söyledi. Kadim uygarlıklarının ayak izlerine sahip Kaleiçi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivale desteklerinden dolayı katılımcı şehirlere teşekkür eden Başkan Uysal, "Geçmişin bütün tecrübelerini görebildiğimiz bütün old townlar arası birlik oluşturmak için ilerliyoruz" dedi.



Konuk ülke ve şehirler adına yapılan konuşmaların ardından Başkan Uysal, Küba'dan Filistin'e dünyanın farklı coğrafyalarının buluştuğu Kaleiçi Festivali'nin katılımcı şehir ve ülke temsilcilerine anı hediyelerini takdim etti, heyetlerin getirdiği hediyeleri de kabul etti.



İtalya fotoğrafları sergisi



Ziyaretin ardından heyet, Muratpaşa Belediye fuayesinde İtalyan fotoğraf sanatçısı Piero Castellano'nun "İtalya Fotoğrafları" sergisinin açılışının gerçekleşti.



Festival heyetinin Muratpaşa Belediyesi'nden ayrılmadan önce Muratpaşa Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sundu. Başkan Uysal anıta çelengi bu yıl festivale onur konuğu ülke olarak katılan İtalya'nın İzmir Konsolosu Lanuzzi ve konuk ülke ve şehirlerin temsilcileriyle birlikte sundu. - ANTALYA