Kaleiçi Old Town Festivali'ne Doğru

Antalya'da sur duvarlarıyla çevrili tarihi şehir merkezi Kaleiçi'nde 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "Kaleiçi Old Town Festivali"nde, 7 sanatçı 7 farklı noktada enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışması gerçekleştirecek.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, geleneksel mimariyle yöresel mutfağın buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleri ile füzyon mutfağının en seçkin örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi, birçok sanat disiplinini barındıran, son yüzyılın en sıra dışı sanat çalışması enstalasyon sergisine ev sahipliği yapacak.



Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, Çağdaş Polat Sarıkaya, Emrah Man, Enver Güner, Özgü Gündeşlioğlu, Selen Tokgöz, Seyhan Erdem ve Yılmaz Aras "yerleştirme sanatı" olarak Türkçeleştiren enstalasyon çalışmalarıyla kent sakinlerini ve turistleri, tarihi kapılardan girilen Kaleiçi'ne çağıracak.



Kaleiçi'nde 7 sanatçının 7 farklı noktada yapacağı çalışmalarda balon, elyaf gibi materyaller kullanılacak. Alışılagelmişin aksine herhangi bir sanat nesnesi içermeyen bu çalışmada, anlam izleyicilerin katılımıyla ortaya çıkacak.



Festivalde ayrıca, sanat çalışmalarını ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak'taki atölyesinde sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına sergi de açılacak. Dr. Terlan Mehriyeva Azizzade'nin küratörlüğünü yapacağı sergi, Kandiller Sokak'ta açılacak. Festival süresince açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.