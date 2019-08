Kaleiçi Old Town Festivali'nde deklarasyon yayımlanacak

15.08.2019 00:24

Uluslararası 2. Antik Kentler Forumu'na katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali'nde gerçekleştirilecek yenilikleri aktardı. Uysal, "Festivale katılacağını bildiren şehirlerle ortak bir deklarasyona imza atmak istiyoruz" dedi.

Bu yıl 10-13 Ekim tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek olan Kaleiçi Old Town Festivali'nin programı hakkında bilgi veren Uysal; "4. Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılacağını bildiren şehirlerle ortak bir deklarasyona imza atmak istiyoruz. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenecek forumda, katılımcı antik kentlerden, kentlerini tanıtmaları için bir sunum yapmalarını isteyeceğiz" dedi.

Kaleiçi gibi yaşayan, antik kentler arasında kalıcı bir ilişki ağı kurmak için çalıştıklarını ifade eden Uysal; "Bu kentlerdeki kültürel ve tarihi mirasın geleceğe taşınması için ortak projelerle, sorunların aşılması için çözümler geliştirmek için uluslararası çapta forum, festival gibi etkinliklerin sayısının arttırılmasını istiyoruz. Kısaca; yaşayan antik kentler arasında kolektif bir akıl oluşturulması amacı taşıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

