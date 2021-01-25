"Kaleiçi Old Town Festivali" ile ünlenen Muratpaşa Belediyesi'ne festival davetleri
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"Kaleiçi Old Town Festivali" ile ünlenen Muratpaşa Belediyesi'ne festival davetleri

25.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:40

"Kaleiçi Old Town Festivali" ile başarıyı yakalayan Muratpaşa Belediyesi, 5 ayrı ülkede düzenlenecek festivaller için davet mektubu aldı.

"Kaleiçi Old Town Festivali" ile başarıyı yakalayan Muratpaşa Belediyesi, 5 ayrı ülkede düzenlenecek festivaller için davet mektubu aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır düzenlenen "Kaleiçi Old Town Festivali" ile başarıyı yakalayan Muratpaşa Belediyesi bu sayede kavuştuğu ünü nedeniyle birçok ülkeden festival için davet mektubu aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a gelen davet mektupları arasında Slovakya'dan "Uluslararası Kültür Festivali", Almanya'dan "Halk Festivali", Tunus'tan "Akdeniz ve Balık Festivali", Transdinyester'den "Bender kuruluş yıldönümü etkinlikleri" ve Gürcistan'dan "Geleneksel Şehir Günü" festivali yer aldı.

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk, Mykolaiv ve Lviv Belediyeleri de ortak projeler geliştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'ne davet mektubu gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, festival kapsamında yayımlanan Old Town Forum'u 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl 6'ncısını planladıkları festivale İrlanda'dan Vietnam'a çok sayıda şehrin ilgi göstermeye başladığını kaydeden Uysal, "Kaleiçi Old Town Festivali'yle kurduğumuz ilişkilerin kalıcı hale geldiğini görmek bizi mutlu ediyor. Ama önemli olan, bu süreçte yapılan davetler, ortak projeler için başlatılan girişimlerin salgın sonrası Antalya'da turizmin tüm paydaşlarıyla yaşayacağı yenilenme, toparlanma dönemi için umutlu olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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