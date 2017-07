ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, renkli görüntülerle başladı.



UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali, başladı. İtalya'nın onur konuğu olduğu festival kapsamında gruplar, Hıdırlık Kulesi önünde başlayan yürüyüşünü Kaleiçi'nden Üç Kapılar'a kadar sürdürdü. Kortejin Kaleiçi'nde yürüyüşünü ilgiyle izleyen yabancı turistler, danslarıyla dansçılara eşlik etti. Üç Kapılar'da festivale katılan ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, kortejle birlikte tekrar Hıdırlık Kulesi'ne kadar yürüdü.



4 GÜN SÜRECEK



Kortej sırasında açıklama yapan Ümit Uysal, Antalya'da gerekli organizasyonların yapılması durumunda turizmin 12 ay olabileceğini söyledi. Antalya'nın sadece denizi ile değil, kent merkeziyle de turizme hizmet edecek potansiyeli olduğunu belirten Uysal, "Potansiyelimizin henüz çok azını kullanıyoruz. Bu açığı kapatmak için festivali gerçekleştirdik. Dünyadaki diğer old şehirlerle de entegre olmak istiyoruz. Turizmi 12 aya yayabilirsek birçok yaraya merhem olabiliriz. 4 gün sürecek festivalde 8 ülkeden 10 kent var" dedi.



ONUR KONUĞU İTALYA



İlk yılında Havana, Cienfuegos, Camagüey gibi Dünya Kültür Miras Listesi'nde girmiş kentlere sahip Küba'nın onur konuğu olduğu Kaleiçi Festivali'nde, bu yıl 193 tarihi kent merkezinin yer aldığı Dünya Kültür Miras Listesi'nde 18 kültür varlığıyla yer alan İtalya, onur konuğu olarak katıldı. Festivalde ilk gün Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Piero Castellano'nun İtalya fotoğraflarından oluşan bir sergi, festival konuklarının katılımıyla açıldı Sergi daha sonra Kaleiçi'ne taşınacak ve 7- 9 Temmuz tarihleri arasında Role Street Hostel'de açık kalacak.



RUSYA DOSTLUK GÜNÜ



Muratpaşa Belediyesi'nin gelecek yıl gerçekleştireceği festivalin onur konuğu ülkesi Rusya olacak. Bu kapsamda Festivalin 3'üncü günü 8 Temmuz'da Hadrianus Kapısı'nda 'Rusya Dostluk Günü' düzenlenecek. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'yle birlikte düzenlenecek etkinlik saat 18.00'de başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek.



