Kaleiçi'ne ziyaret kolaylaşacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Antalya, Güncel

Kaleiçi'ne ziyaret kolaylaşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi'nin cazibesini artırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi düzenleme yapacak.

23.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:27
Kaleiçi'ne ziyaret kolaylaşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi'nin cazibesini artırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi düzenleme yapacak. İhalesi yapılan Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile imar planında yer alan ancak uygulaması yapılmamış yeni yaya yolları açılacak, yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek. Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı yürüyüş konforu sağlayacak şekilde yeniden düzenlenirken, Kaleiçi'ndeki yönlendirme ve bilgilendirme levhaları da yenilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimde söz verdiği üzere Antalya'nın göz bebeği tarihi Kaleiçi'nin cazibesini artırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için kolları sıvadı. İhalesi gerçekleştirilen Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi'nde bir dizi çalışma gerçekleştirecek.

Plandaki yaya yolları açılacak

Projeyle, ilk etapta Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış yaya yollarının açılarak kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, 876 ada 84 parsel ile 875 ada 82 ve 84 parseller arasında kalan yaya yolu, 1014 ada 18-19 parseller ile 135 ada 12 parseller arasında kalan yaya yolu açılacak.

Hadrian Kapısı ve çevresinde, engelli vatandaşların ve merdivenleri kullanamayacak olan yayaların Kaleiçi'ne geçişini sağlamak amacıyla yaya yolu yapılacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak. 106 ada 1 parselde de yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Atatürk caddesinin kaldırımı yenileniyor

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı, yürüyüş konforu sağlamadığı ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı için yenilenecek. Dönerciler Çarşısı'na kadar olan bölümde mevcut küp taş döşemeler sökülerek, kaldırım füme renkli Alanya mermeri ile kaplanacak. Böylece kaldırım yaya kullanımına uygun hale getirilirken, doğu kaldırımı ile uyum sağlanmış olacak.

Proje ile Kaleiçi'nde Kaleiçi'ndeki Kılınçarslan, Tuzcular, Selçuk, Barbaros mahalleleri sınırları içinde zaman içinde deforme olan ve kaybolan tabela ve yönlendirme levhaları da yenilenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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